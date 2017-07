Oculus werkt aan goedkopere virtualrealitybril

Maker van virtualrealitybrillen Oculus, komt in 2018 met een alleenstaande headset die zo'n 200 dollar moet kosten. Dat schrijft nieuwssite Bloomberg. Opvallend daarbij is dat het om een alleenstaand toestel gaat, dat dus geen extra hardware nodig heeft.

Oculus, sinds enkele jaren een dochterbedrijf van Facebook, was een van de eersten om met een commerciële headset voor virtual reality op de proppen te komen maar tot nu toe vallen de verkoopcijfers tegen. Met de nieuwe headset, die de codenaam Pacific meekreeg, zou het bedrijf mikken op een nieuw marktsegment, een 'mid range' onder de virtual realitybrillen. Op een Oculus developer conference vorig jaar had Facebook CEO Mark Zuckerberg het nog over een 'sweet spot' tussen de Samsung Gear VR en Oculus bestaande Rift-model. Een gulden middenweg, zeg maar.

Te simpel of te duur

De VR-headsets die op dit moment op de markt zijn, komen namelijk grotendeels in twee prijsklassen. Er zijn de duurdere toestellen, waaronder de Oculus Rift en Sony's Playstation VR (zo'n 400 dollar) en de HTC Vive (zo'n 700 dollar). Die geven een stevige spelervaring maar je hebt een gamingcomputer of Playstation 4 spelconsole nodig om er games op te draaien.

Aan de goedkopere kant zijn er dan de smartphonebrillen, zoals de Samsung Gear VR en Google's Daydream, waar je een smartphone in klikt. Die kosten 80 tot 100 euro en je kan er simpele games en 'VR-ervaringen' mee spelen, of 360 graden filmpjes kijken. Download je Google's Cardboard-plannen en gebruik je de printer van het werk, dan heb je zelfs een vr-bril voor niets. Maar de technologie is dan ook navenant.

Zonder draad

De nieuwe headset zou ergens tussenin zitten en op die manier echt de grote massa moeten aanspreken. De Oculus 'Pacific' zal gemaakt worden in samenwerking met het Chinese Xiaomi en ontworpen worden voor 'gaming, video en sociale netwerken'. De plannen zijn nog niet af, maar wel is al geweten dat het om een alleenstaand toestel gaat. En dat is nieuw, want alle bestaande headsets zijn eerder accessoires, te vergelijken met pakweg een computerscherm. De eigenlijke software draait altijd nog op een pc, console of smartphone. Alleenstaande headsets zijn de volgende stap voor VR, en onder meer HTC, Samsung en Lenovo zouden aan een eigen model werken.

Het eerste prototype van de Oculus dateert al uit 2010, en het bedrijf is een van de beroemdste start-ups die werden gelanceerd door crowdfundingplatform Kickstarter. In 2014 werd het voor 2 miljard dollar overgenomen door Facebook. De markt voor virtual reality is echter nog redelijk klein. In het eerste kwartaal van 2017 verscheepten alle hardwarefabrikanten samen zo'n 2,3 miljoen toestellen, volgens IDC.