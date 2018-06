Oeganda heft 'roddelbelasting' op sociale media

Het gaat om een belasting van 200 shilling (omgerekend 5 eurocent) per dag voor gebruikers van sociale media. De extra belasting komt er op vraag van president Yoweri Museveni. Volgens hem dragen deze apps bij tot geroddel. Ook andere mobiele diensten zullen zwaarder belast worden. Zo komt er een taks van 1 procent op alle mobiele geldtransacties, een maatregel die volgens activisten vooral de armste burgers treft, die zelden banktransfers gebruiken.

De wet gaat in op 1 juli, en moet onder meer helpen om de groeiende nationale schuld van het Afrikaanse land af te bouwen. Het is echter nog niet duidelijk hoe ze zal worden uitgevoerd. Zo zijn niet alle SIM-kaarten in het land juist geregistreerd. En van de 23,6 miljoen mobiele abonnees, zouden er volgens Reuters maar 17 miljoen ook het internet gebruiken. Hoe de regering moet uitvissen hoeveel er daarvan per dag op Facebook zitten, is niet zeker.

Sociale media zijn, net als in veel andere landen, een belangrijk platform geworden voor de politiek in Oeganda, zowel voor de overheid als voor de oppositie. Tijdens de voorbije presidentsverkiezingen in 2016 werd de toegang tot sociale media al even stilgelegd, volgens Museveni om "de verspreiding van leugens" tegen te gaan.