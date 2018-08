Oeganda probeert internetporno te verbieden

De Oegandese commissie voor communicatie (UCC) heeft telecombedrijven en internet service providers gemeld dat ze vanaf nu lokale en internationale pornowebsites moeten blokkeren. Godfrey Mutabazi, uitvoerend directeur van de UCC, zegt dat hij 17 populaire lokale en 10 internationale pornowebsites heeft geïdentificeerd die moeten worden tegengehouden. De lijst komt op zijn beurt van het Pornography Control Committee en de sites zijn in strijd met de anti-pornografiewet van het land.

Oeganda, in het oosten van Afrika, valt op door de manier waarop de overheid de laatste jaren probeert om - naar Chinees voorbeeld - controle te krijgen over het internet. Het land wordt sinds 1986 geregeerd door president Museveni en die heeft de laatste jaren maatregelen uitgerold om de groeiende mobiele communicatie in de hand te houden.

In 2016 kondigde de overheid bijvoorbeeld plannen aan om een 'pornografiedetectiemachine' te gebruiken, die pornografische beelden en video's zou kunnen vinden, ongeacht of ze op een telefoon, computer of camera stonden. De machine kwam er uiteindelijk niet en lijkt nu te worden vervangen door een meer traditionele lijst van 'te bannen' websites.

Twee maanden geleden kwam Museveni ook al met een 'roddelbelasting' op het gebruik van sociale media. Die belasting had ook het vermoedelijk gewenste effect: een daling in het gebruik van online communicatiediensten.