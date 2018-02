Office 2019 wordt Windows 10-only

Microsoft wil vanaf het tweede kwartaal van dit jaar de beta versie van Office 2019 vrijgeven. Vanaf de tweede helft van dit jaar zal de definitieve versie klaar zijn.

In een blogpost legt het bedrijf uit dat de kantoorsoftware enkel op Windows 10 (of Windows 10 enterprise TLSC 2018) zal werken en dus niet op Windows 7 of Windows 8. Voor Windows Server gaat het om de volgende LTSC (long term servicing) versie van het besturingssysteem.

Microsoft wil met de keuze waarschijnlijk gebruikers nog meer aanzetten om te migreren naar Windows 10.

Ook de ondersteuning van Office 2019 zal een stuk korter zijn dan normaal. Bij eerdere versies gaf Microsoft vijf jaar standaardondersteuning en nog eens vijf jaar extended support. In de volgende versie van Office wordt die extended support beperkt tot ongeveer twee jaar. Zo zal de ondersteuning voor zowel Office 2016 als Office 2019 gelijktijdig aflopen op 14 oktober 2025.

Het bedrijf wijst er op dat het belangrijker is geworden om software sneller te vernieuwen, onder meer omdat verschillende en oudere versies moeilijker zijn om consequent te beveiligen.