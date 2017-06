Olympische Spelen live in virtual reality

De samenwerking begint bij de komende winterspelen, die in februari worden gehouden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Ook op de zomerspelen van Tokio in 2020 en de winterspelen in Peking in 2022 werken Intel en het IOC samen. De deal geldt tot en met de zomerspelen van 2024.

Intel zal onder meer zijn 5G-platforms gebruiken voor de Olympische Spelen. Daarnaast zijn de wedstrijden live in virtual reality te zien. Intel-drones kunnen lichtshows in de lucht geven. Met 360-gradencamera's kunnen kijkers zelf bepalen wat ze zien en hoe ze het zien.