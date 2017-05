Omzet Facebook stijgt verder

De omzet in het eerste kwartaal kwam uit op 8 miljard dollar. Dat was 49 procent meer dan een jaar eerder en ook meer dan de 7,2 miljard dollar waar analisten door de bank genomen van uitgingen. De mobiele advertenties waren goed voor 85 procent van de opbrengsten. Dat was een jaar eerder nog 82 procent.

De winst van het bedrijf in het laatste kwartaal kwam uit op 3,1 miljard dollar. Topman Mark Zuckerberg sprak van een goede start van het jaar. Hij zei ook dat het bedrijf applicaties zal blijven ontwikkelen om een ,,sterke wereldwijde gemeenschap" te blijven ondersteunen.