Omzet op wereldwijde servermarkt met 2,8% gestegen

Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Gartner. "De tweede helft van 2017 laat in het eerste kwartaal groei zien op een wereldwijd niveau, met variërende regionale resultaten", aldus Jeffrey Hewitt, research vice president bij Gartner.

"De kwartaalgroei is te danken aan twee factoren. De eerste factor is sterke regionale prestaties in Azië-Pacific die te danken is aan het uitbouwen van datacenterinfrastructuur, vooral in China. De tweede factor is de aanhoudende groei van hyperscale datacenters, die vooral zichtbaar is in het zelfbouw/ODM (original design manufacturer) segment."

2,5% meer x86 servers verscheept

Het aantal verscheepte x86 servers is met 2,5% gegroeid, terwijl de omzet met 6,9% is gestegen. De markt voor RISC/Itanium Unix servers is wereldwijd gekrompen - het aantal verscheepte units is met 21,4% gedaald ten opzichte van Q2 2016, terwijl de omzet met 24,9% terugliep. De categorie waarin overige CPU's worden vertegenwoordigd bestaat primair uit mainframes. De omzet uit dit segment is met 29,5% gedaald.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) zag zijn omzet op de wereldwijde servermarkt met 9,4% teruglopen tot 3,2 miljard dollar. Desondanks blijft het bedrijf marktleider met een marktaandeel van 23% in het tweede kwartaal. Dell EMC staat op de tweede positie en realiseerde 7% groei. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 19,9% in handen. Huawei liet de grootste groei zien in het tweede kwartaal en zag zijn omzet met 57,8% stijgen.

Verscheepte servers

Als we kijken naar het aantal verscheepte servers blijft Dell EMC op de eerste positie staan met een marktaandeel van 17,5%. HPE staat op de tweede positie met 17,1%. Inspur Electronics zag het aantal verscheepte units met 31,5% het snelst stijgen, gevolgd door Huawei met 26,1% groei.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.