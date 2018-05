Ondervraging Zuckerberg door Europees parlement dan toch niet achter gesloten deuren

'Ik heb de mogelijkheid van het webstreamen van de ontmoeting persoonlijk besproken met Facebook-CEO Mark Zuckerberg', stelt Europees parlementsvoorzitter Antonio Tajani vandaag op Twitter. 'Ik ben blij aan te kunnen kondigen dat hij dit nieuwe verzoek heeft aanvaard. Geweldig nieuws voor EU-burgers. Ik dank hem voor het respect dat hij toont aan het Europees parlement.'

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30 — Antonio Tajani (@EP_President) May 21, 2018

Zuckerberg komt morgen uitleg geven over de privacyregels van zijn bedrijf in de nasleep van het schandaal met Cambridge Analytica. Aanvankelijk was het plan om dat achter gesloten deuren te laten verlopen, maar velen wilden een openbare hoorzitting. Liberaal fractieleider in het Europees Parlement Guy Verhofstadt dreigde er zelfs mee de vergadering niet bij te zullen wonen. 'Waarom geen Facebook Live?', vroeg hij zich dan weer eerder op Twitter af.

I will not attend the meeting with Mr Zuckerberg if it’s held behind closed doors. It must be a public hearing – why not a Facebook Live? I strongly regret that the @EPPGroup has colluded with extreme right to keep everything behind closed doors. https://t.co/uYqEDlRtyo — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) May 16, 2018

Het startuur van de ontmoeting is lichtjes gewijzigd, van 17.45 uur naar 18.15 uur.