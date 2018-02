Onderzoek naar Ajit Pai wegens corruptie

Ajit Pai is een topman bij de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC), en hij staat bekend als een uitgesproken tegenstander van netneutraliteit in de VS. Sinds kort loopt er een onderzoek naar de man omwille van een mogelijk corruptieschandaal.

Door een nieuwe Amerikaanse regelgeving die er kwam op initiatief van Pai, kunnen televisiezenders veel eenvoudiger hun aantal zenders uitbreiden. Enkele weken nadat de wet van kracht ging, kondigde de mediagroep Sinclair Broadcasting plots een miljardenovername aan van een ander Amerikaans bedrijf, Tribune Media.

'Verdachte relatie'

De FCC verdenkt Ajit Pai er nu van dat hij de nieuwe regels speciaal voor Sinclair Broadcasting heeft doorgevoerd. Het televisiebedrijf bezit dankzij de deal in één klap 230 lokale zenders, goed voor een dekking van 72 procent van de VS. De Inspecteur-Generaal van de FCC begint een onderzoek naar de zaak.

"Ik bekijk al maanden de relatie tussen Vertegenwoordiger Pai en Sinclair", aldus Frank Pallone, lid van het Amerikaanse comité dat de FCC controleert. "Ik ben blij dat de inspecteur heeft besloten om deze belangrijke zaak te onderzoeken." Dat verklaarde de man aan The New York Times.

Als het onderzoek naar Ajit Pai inderdaad zou uitwijzen dat zijn relatie met Sinclair invloed heeft gehad op de recente wetswijziging, verliest hij het recht om over gelijkaardige zaken zijn stem uit te brengen. Daarnaast zouden er ongetwijfeld meer onderzoeken volgen.