Onderzoek naar Hongaarse omkoping bij Microsoft

Het onderzoek door het Amerikaanse justitiedepartement en beurswaakhond SEC gaat volgens de Wall Street Journal over hoe Microsoft in 2013 en 2014 haar software verkocht aan tussenpersonen met stevige kortingen, om vervolgens door die tussenpersonen aan de volle prijs te worden doorverkocht aan Hongaarse overheidsagentschappen.

Kortingen, zeker bij hoge volumes, zijn niet uitzonderlijk, maar het onderzoek moet duidelijk maken of het verschil tussen de verkoopprijs en doorverkoopprijs werd gebruikt om omkoping en extraatjes te betalen.

Microsoft zou in 2012 het plan hebben gehad om de Hongaarse overheid te overtuigen om af te stappen van gratis alternatieven van concurrenten. Daarbij zou toenmalig COO Kevin Turner een ontmoeting hebben gehad met premier Viktor Orban en een aantal bedrijfsleiders. In de twee jaar daaropvolgend werd er voor dertig miljoen dollar per jaar aan software verkocht via die bedrijven, soms met dertig procent korting.

Tegenover de Wall Street Journal zegt Microsoft dat het meewerkt met het onderzoek en dat het bedrijf zelf al intern heeft onderzocht of er fouten werden gemaakt in Hongarije. Daarbij werden destijds vier mensen ontslagen waaronder country manager Istvan Papp, en werd de samenwerking met vier partners stopgezet. Papp beweert tegenover de krant dat zijn relatie met het bedrijf goed is, maar geeft geen verdere uitleg.