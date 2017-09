Onderzoeker ontslagen bij denktank na kritiek op Google

The New America Foundation, een denktank die rapporten schrijft over hoe de VS met het digitale tijdperk moet omgaan, heeft een van zijn prominente leden, Barry Lynn ontslagen. Volgens de New York Times is dat gebeurd nadat Lynn kritiek gaf op Google. Volgens de krant was een blogpost waarin hij de EU Commissaris Margrethe Vestager feliciteerde met haar recente overwinning op Google, de uiteindelijke druppel.

Lynn is hoofd van een researchgroep Open Markets, die voorstander is van het indijken van de macht voor grote monopolistische platformen zoals Google, Facebook en Amazon. Zijn groep prijst de Commissie in een blogpost voor het bestrijden van machtsmisbruik in Europa, en spoort de Amerikaanse overheid aan om hetzelfde te doen.

Die post is even van het net gehaald, en dan om onduidelijke redenen weer teruggeplaats, maar feit is wel dat enkele dagen na de mededeling Lynn, samen met tien andere Open Market stafleden, de deur werd gewezen. De denktank zelf ontkent dat Google-kritiek aan de basis ligt, en vermeldt dat Lynn ontslagen werd omdat hij zich niet aan de regels op transparantie en 'institutionele collegialiteit' heeft gehouden. Google zegt ondertussen dat het niets met het ontslag te maken heeft.

Lobbyen voor gevorderden

De hele affaire is voornamelijk een spelletje van 'hij zegt, zij zegt', maar ze brengt wel nog eens in de aandacht hoeveel invloed grote techgiganten kunnen krijgen door de pure massa geld die ze in verschillende lobbygroepen en onderzoekers pompen. Google, en specifiek Google-baas Eric Schmidt, is een van de grote sponsors van The New America Foundation. En hij staat lang niet alleen. De 'grote vijf', Amazon, Google, Facebook, Microsoft en Apple, hebben dan wel lang de politiek genegeerd, de voorbije jaren zijn ze wel sponsor geworden van een hele schare denktanks en politici, zowel in Washington als in Brussel. En ze hebben bijzonder veel geld om gul in het rond te strooien en zo een 'zachte invloed' te bekomen.

Het kan dus best dat Schmidt niet persoonlijk naar New America gebeld heeft om zijn beklag te doen. Maar als de gigant de boterham van New America betaalt, dan hoeft dat misschien niet eens.