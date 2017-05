Onderzoekers kunnen nu van alles een touchpad maken

Met de nieuwe technologie zou elke oppervlakte, ongeacht de vorm of grootte, in een aanraakscherm kunnen worden veranderd. Tafels dus, maar ook pakweg een gitaar of uw koffiekop. Onderzoekers aan de Carnegie Mellon noemen hun technologie Electrick en het zou een goedkope manier moeten zijn om voorwerpen interactief te maken. "Het is voor het eerst dat we een spuitbus met verf kunnen nemen en een touchpad op eender wat kunnen zetten," vertelt Chris Harrison, assistent professor bij het Human-Computer Interaction Institute van de universiteit in een persbericht.

De technologie werkt door electrodes te plakken op de randen van een voorwerp met een geleidende laag erop (zoals speciale verf). De sensoren in de electrodes maken de oppervlakte vervolgens interactief. Om uit te vissen waar het voorwerp wordt aangeraakt, gebruiken onderzoekers een techniek die 'electric field tomography' heet.

In het filmpje hieronder tonen de onderzoekers onder meer hoe ze aanraakvlakken zetten op een gitaar, of op een geleipuddinkje in de vorm van een brein.