OnePlus 5 herstart wanneer je het noodnummer belt

Een gebruiker op Reddit stelt vast dat wanneer hij 911 belt, het nummer dat in de VS wordt gebruikt om de hulpdiensten te bereiken, de telefoon automatisch herstart. Het probleem kon meermaals worden vastgesteld en ook andere gebruikers kregen een reboot in plaats van een verbinding met de hulpdiensten.

Minstens één gebruiker zegt dat het probleem ook bij andere toestellen van OnePlus One voorvalt, maar het probleem lijkt niet bij elk toestel voor te vallen. OnePlus heeft intussen onder meer aan The Next Web laten weten dat het het probleem onderzoekt en contact heeft opgenomen met de gebruiker die het probleem aankaartte.

Geen probleem in Europa

Voor zover bekend geeft de telefoon geen gelijkaardige problemen wanneer je het Europese noodnummer 112 belt. Het is dan ook af te raden om het noodnummer te bellen om te testen of het toestel wel naar behoren werkt. Wie zich toch zorgen maakt kan preventief het (gewone) nummer van de politiediensten in zijn of haar gemeente opzoeken en opslaan.

Wel kan je gebruikmaken van het nummer 117. Dat is een geautomatiseerd testnummer, onder meer voor het instellen van VoIP-centrales, dat aangeeft naar welke regio je telefoon wordt doorgeschakeld in geval van een noodoproep.