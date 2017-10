Onlinespel helpt schoolleerlingen met eerstehulp en preventie

Het spel werd voorgesteld in bet Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Brugge in het kader van de Europese sensibiliseringsdag "Restart a Heart Day". Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) volgde een demonstratie en onthulde ook een nieuw AED-toestel.

In België krijgen jaarlijks 11.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper zeven tot tien procent overleeft dit. Als er binnen de vijf minuten kan ingegrepen worden met hartreanimatie en het gebruik van een AED-toestel dan verhoogt de overlevingskans substantieel. Maar die eerste vijf minuten zijn cruciaal in veel scenario's en daarom laat "Play it Safe!" leerlingen spelenderwijs oefenen met het omgaan van noodsituaties.

De opleidingen spelen zich af in een omgeving die geënt is op de leefwereld van de jongere, zoals een skatepark of speelplein. Daar komen ze in contact met een situatie waarbij kennis van EHBO noodzakelijk is. Het pilootproject loopt straks in een tien scholen, nog tot het einde van het schooljaar. Met de feedback zal een werkpakket en een traject opgesteld worden voor leerlingen en leerkrachten.

Oprichter Mike Ptacek wil het systeem ook uitbreiden en tot bij de kleuters brengen. "Je kan niet vroeg genoeg beginnen. Stel dat een kleuter bij zijn grootmoeder verblijft en die plots onwel wordt. Dan kan de kleuter enkele handelingen doen die kunnen helpen, zoals het noodnummer bellen, adres doorgeven, de buren inlichten. Ook dat kan aangeleerd worden met "Play it Safe!". Als een kleuter panikeert en niets doet, kan dat fataal zijn. Wij willen levens redden."

"Kunnen reanimeren moet een basisvaardigheid voor elke jongere worden. Wie een aantal handleidingen aanleert, zal vlugger de stap zetten om hulp te bieden als iemand een hartstilstand krijgt", aldus minister Crevits die ook een AED-toestel onthulde, al werd opgeroepen om de defibrilator voortaan de veel duidelijkere naam hartstarter mee te geven. Dat toestel werd betaald dankzij crowdfunding via de vzw Heart Saver. In negen scholen is al een hartstarter geïnstalleerd dankzij dit project. "Er hangen over heel Vlaanderen zo'n toestellen, maar heel weinig mensen kunnen of durven dat te gebruiken. In dit project zit de opleiding van leerlingen en leraren inbegrepen", besluit de minister.