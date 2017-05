Ontmanteling netneutraliteit in VS ingezet

De uitslag van de stemming opent een debat over twee essentiële zaken, schrijft The Verge. Ten eerste: de afschaffing van Title II, de regelgeving die twee jaar geleden door Obama werd ingevoerd. Ten tweede wordt de vraag opgeworpen of de FCC überhaupt nog enige regels over netneutraliteit moet opleggen.

De Amerikaanse bevolking mag daarop nog negentig dagen reageren. Afhankelijk daarvan worden bovenstaande voorstellen eventueel nog aangepast en daarna volgt de definitieve stemming.

De FCC, het Amerikaans overheidsorgaan dat de verantwoordelijkheid draagt voor alle regelgeving met betrekking tot telecommunicatie, wordt momenteel bestuurd door drie commissarissen: één Democraat en twee Republikeinen. Die laatste twee zijn voorstanders van zo veel mogelijk deregulering. Aangezien zij een meerderheid hebben, komt er dus over enkele maanden mogelijk een einde aan netneutraliteit.

De gevolgen daarvan zullen groot zijn. Providers zouden op eigen houtje kunnen beslissen om bepaalde content te blokkeren. Ze zouden ook het internetverkeer mogen aanpassen om bijvoorbeeld websites die hen betalen voorrang te geven. Op die manier zal een internet met verschillende snelheden en ongelijke toegang tot verschillende diensten ontstaan.