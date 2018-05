Ontwikkelaar 'Fortnite' geeft 100 miljoen dollar aan prijzengeld weg

De 100 miljoen dollar zal gebruikt worden om de prijzenpot van alle wedstrijden tijdens het seizoen 2018-2019 te spijzen, de eerste officiële competitie met het spel. Het gaat om het grootste bedrag ooit binnen de e-sport. Voorheen stond het record op in totaal 37 miljoen dollar aan prijzengeld voor competities in 2017 met 'Dota 2'. Dat spel van ontwikkelaar Valve heeft wel al een langere geschiedenis binnen de e-sport.

Het in juli 2017 uitgebrachte 'Fortnite' groeide al snel uit tot een van de populairste computergames van het moment. In januari telde het spel meer dan 45 miljoen spelers, volgens Epic Games. Bij de third-person shooter worden tot wel honderd onlinespelers op een eiland gedropt waar ze wapens kunnen vinden. Doel van het spel is om de tegenstanders uit te schakelen en als laatste over te blijven, terwijl het speelveld almaar kleiner wordt. Het spelgenre wordt ook wel 'battle royale' genoemd. Een gelijkaardig game is het eveneens erg populaire PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), dat in maart 2017 werd gelanceerd.

Voor electronic sports of kortweg e-sports, bestaat een grote markt. In onze buurlanden groeide de aandacht voor zo'n gametoernooien aan een hoog tempo, maar België is altijd achterop gebleven. Ons land staat wereldwijd op de 42ste plaats wat totale prijzengelden betreft. Proximus kondigde vrijdag wel aan dat het volop gaat inzetten op e-sports met drie competities en een nieuwe zender.