Ontwikkelaars verklaren mp3-formaat officieel dood

Na meer dan twee decennia kondigt het instituut aan zijn licenties voor bepaalde patenten en software in verband met mp3 te laten vallen. Hoewel het mp3-formaat nog steeds populair is bij consumenten zijn er volgens de makers inmiddels "efficiëntere audiocodecs met geavanceerdere mogelijkheden". Het Fraunhofer Instituut is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het AAC-formaat dat gebruikt wordt door diensten zoals iTunes. De AAC-familie en andere moderne formaten bieden volgens de organisatie "meer mogelijkheden en een hogere audiokwaliteit aan veel lagere bitrates vergeleken met mp3".

Het vervallen van de licentie betekent echter niet dat je mp3's plots zullen stoppen met werken. Je zal nog steeds in staat zijn ze te kopen en gebruiken. De aankondiging is eerder symbolisch, mp3 wordt nu officieel beschouwd als een verouderd formaat wat voor velen het einde van een tijdperk betekent.

De mp3 werd ontwikkeld in de jaren '80 en '90. Het was revolutionair omdat het mensen niet meer afhankelijk maakte van cassettes of cd's. De opslagcapaciteit die nodig was voor het digitaal bewaren van muziekbestanden kon zo met 75 tot 95 procent verminderd worden. Die reductie zorgde er ook voor dat bestanden gemakkelijker online gedeeld konden worden. Dat leidde uiteindelijk tot de opkomst van peer-to-peerprogramma's zoals Napster, een factor die enorm meespeelde in de opkomst van piraterij en illegale internetdownloads. Die verandering kwam de muziekindustrie nooit helemaal te boven. Het maakte ook de weg vrij voor muziekspelers zoals de iPod, waarop je duizenden nummers kon opslaan.