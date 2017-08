Onze telecomprijzen blijven sneller stijgen dan in de buurlanden

De inflatie in het tweede kwartaal van dit jaar vertraagt ten opzichte van de buurlanden. Dat komt onder meer omdat het tempo van de prijsstijgingen voor energie daalt en er een prijsdaling is bij onbewerkte levensmiddelen.

Maar kijken we naar de dienstensector dan stijgt de inflatie met 1,9 procent, tegenover gemiddeld 1,2 procent in de belangrijkste buurlanden. Dat is vooral te danken aan de telecomprijzen. Waar de prijzen hier stegen met 2,3 procent, daalden ze in de buurlanden met 3,2 procent.

Nieuw is die problematiek niet. België is al jaren een duur land voor telecom. Zo meldde het Prijzenobservatorium begin dit jaar al in zijn jaarverslag dat de prijsstijgingen van cafébezoeken, culturele diensten en telecom hier groter zijn dan in de buurlanden.

Bij de voorstelling van dat jaarverslag wees minister voor Economie Kris Peeters al naar Easy Switch, een eenvoudige methode over alle spelers heen om vlot van telecomoperator te veranderen. Dat moet meer concurrentie (en mogelijk lagere prijzen) uitlokken. Maar Easy Switch bestaat nog maar sinds begin juli dus een impact op de prijzen is pas meetbaar in de cijfers van het derde kwartaal.

Daar tegenover staat dat de Europese roamingtarieven sinds begin deze zomer zijn afgeschaft, maar dat verschillende operatoren in de maanden daarvoor de prijzen van sommige abonnementen hebben opgetrokken. Of anders gezegd: het kan zijn dat de prijzen in de nabije toekomst dalen. Maar het staat vast dat ze nu al zijn gestegen.