Ook Amazon is voortaan een 'trillion dollar company'

Het aandeel van Amazon piekte dinsdagnamiddag even boven de 2.050,50 dollar, waarmee de marktwaarde meer dan één biljoen werd. De slotkoers daalde tegen het einde van de beursdag tot 2.039,51 dollar maar algemeen wordt verwacht dat Amazon voortaan het biljoen zal kunnen vasthouden.

Om die piek te halen moet Apple het vooral hebben van de verkoop van toestellen, in combinatie met een aantal financiële inspanningen die het het afgelopen jaar nam. Bij Amazon is het scenario licht anders. Daar plukt CEO en oprichter Jeff Bezos vooral de vruchten van jarenlang investeren om een globale e-commerce- en cloudgigant te zijn.

Zo moest Amazon jaren verlies slikken omdat het volop investeerde in distributiecentra en andere delen van het verkoopsnetwerk. Intussen werd er ook volop geïnvesteerd in de uitbouw van Amazon Web Services. Hoewel AWS slechts 11 procent van de omzet van Amazon uitmaakt, bezorgt het Bezos wel het merendeel van de operationele winst van het bedrijf.

Amazon wist de waarde van zijn aandeel op één jaar tijd te verdubbelen en had veel minder beursdagen nodig om van 900 miljard naar 1 biljoen te gaan. In dat opzicht was Apple eerst, maar is de groei van Amazon spectaculairder. Voor de volledigheid: het Chinese Petrochina wist in 2007 al eens boven dat bedrag met twaalf nullen te pieken, maar kon dat niet vasthouden. Ook Google en Microsoft gaan stilaan richting die kaap trouwens.

De New York Times merkt op dat Amazon de afgelopen jaren altijd tot de verbeelding wist te spreken. Eerst door de webwinkel van de wereld te willen zijn, vervolgens zich op te werken tot een IT-speler van wereldformaat en tussendoor regelmatig demonstreren dat het bedrijf alle kanten uit kan. Denk maar aan de streamingdienst, de experimenten met droneleveringen of het patent om pakketjes per zeppelin te laten overvliegen. Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Bezos, staat los van Amazon.