Ook Base en Orange denken na over 4,5G

Base (Telenet) is momenteel bezig met een uitbreiding van zijn netwerk om de concurrentie beter bij te benen. Bij die investeringen, zo'n 250 miljoen euro, zitten ook verschillende masten met 4,5G die in de loop van het jaar worden uitgerold. De technologie werd eind vorig jaar al een eerste keer getest.

Orange is ook al even bezig met testen maar heeft nog geen concrete timing voor een uitrol. Er zijn nog geen onderhandelingen met de fabrikanten, maar de operator nuanceert dat er ook nog niet veel compatibele toestellen zijn. Enkel de Huawei P10, die binnenkort op de markt komt, ondersteunt de technologie. Al hebben gewone 4G-toestellen ook enige snelheidswinst uit 4,5G.

De snellere netwerkstandaard is een meer volwassen versie van 4G dat intussen in het merendeel van het land aanwezig is. Op 5G wordt het nog even wachten. De sector komt langzaam naar een standaard, maar dat zal wereldwijd ten allervroegste vanaf 2019 en waarschijnlijk pas 2020 het geval zijn.

5G wordt overigens niet gewoon 'nog sneller' dan 4G. De bedoeling is om dat netwerk ook sneller te laten reageren en het opsplitsbaar te maken zodat verschillende diensten verschillende soorten noden kunnen laven. Bijvoorbeeld hoge bandbreedte, snelle responstijd of een vlotte interactie met een veelvoud aantoestellen (internet of things).