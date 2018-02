Ook copyright op ingesloten tweet volgens Amerikaanse rechter

De zaak ging over een foto van American footballspeler Tom Brady. De sportman was daarop te zien met de coach van de Boston Celtics, vermoedelijk omdat hij het basketbalteam hielp bij het aantrekken van een speler. De foto werd op straat gemaakt door Justin Goldman, die het beeld via Snapchat verspreidde. Een van zijn volgers daar plaatste het kiekje vervolgens op Twitter.

Onder meer nieuwssites Time, Breitbart, Vox, Yahoo en The Boston Globe besloten die tweet te embedden in een verhaal over de mogelijke transfer van de basketballer. Goldman klaagde hen daarop aan wegens het schenden van zijn copyright. De rechter oordeelde dat hij een zaak heeft. Door ervoor te kiezen de foto te laten zien op hun website, zouden de nieuwsorganisaties in haar oordeel de rechten van Goldman hebben geschonden.

De uitspraak betekent volgens The Hollywood Reporter nog niet dat Goldman de zaak heeft gewonnen. De rechter oordeelde wel dat de nieuwsorganisaties zich niet vrij kunnen pleiten met het argument dat zij slechts foto's deelden die al via Twitter waren gepubliceerd en op de server van het socialmediabedrijf staan opgeslagen. Ze hadden dat argument aangedragen om de rechtszaak vroegtijdig te kunnen beëindigen.