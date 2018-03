Ook grote Amerikaanse retailer stopt met verkoop van Huawei-telefoons

De webwinkel van Best Buy is de grootste verkoper van elektronica in de VS. Bronnen van de nieuwssite CNET zeggen nu dat de winkel afziet van de verdere verkoop van Huawei-toestellen. Het bedrijf wil voorlopig nog niet officieel reageren op het nieuws.

Het verlies van Best Buy is een zoveelste klap voor Huawei in de VS. Het merk was al volledig afhankelijk van de losse verkoop van telefoons, omdat lokale telecomoperatoren toestellen zoals de nieuwe Mate 10 Pro niet via een contract aanbieden. De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen maanden veel druk uitgeoefend op de operatoren, omdat het de Chinese giganten Huawei en ZTE verdenkt van overheidsinmenging.

Neprecensies

Opvallend is ook dat de berichten over Best Buy verschijnen een maand nadat Huawei de website misbruikte om neprecensies te laten publiceren. Een controversiële campagne van het merk bestond erin om Facebook-volgers aan te moedigen om, nog voor ze een Mate 10 Pro in handen hebben gehad, te laten weten waarom ze zo hard naar het toestel uitkeken. Uiteindelijk heeft Huawei een aantal van die zogezegde recensenten eruit gekozen die het toestel effectief mochten recenseren, net voor de lancering in de VS.