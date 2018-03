Ook Huawei werkt aan voice assistant

Dat zegt Jim Xu, vicepresident Huawei Consumer Business Group aan een groep journalisten op bezoek in het hoofdkwartier in Shenzhen, China. "We willen die ook heel snel wereldwijd lanceren", voegt hij eraan toe.

De assistent werd eind 2017 op IFA in Berlijn gelanceerd en is ondertussen al even aan het werk in China. Daar moet nu nog de rest van de wereld bijkomen. Het toestel moet zowel de concurrentie met Siri, Alexa, Google en Samsung's Bixby aankunnen, maar daar vreest Huawei niet meteen voor.

"Op CES was Google Assistant dit jaar de grote winnaar, maar vorig jaar was het Alexa", zegt Baofen Zhang, vicepresident Software Engineering bij de consumententak van Huawei. "Ons sterke punt is het toestel. Wij geven een betere ervaring voor privacy." Gek om te horen bij een bedrijf dat door de Amerikaanse overheid beschuldigd wordt van spionage, maar Zhang doelt hier op het feit dat de AI bijna exclusief op het toestel draait en dat gebruikersgegegevens dus niet naar de cloud worden gestuurd.

"Het toestel is van de gebruiker en we hebben ook allerlei lagen geïmplementeerd om te zorgen dat de gegevens van de gebruiker op dat toestel blijven. De AI draait dus op het toestel en niet, zoals bij Alexa, in de cloud. Het is een onafhankelijk systeem. Je data wordt niet naar de cloud geüpload om daar verwerkt te worden." Edge computing, met andere woorden. Huawei ontkent niet dat het gebruikersdata wilt inzetten om zijn AI beter te maken, maar drukt erop dat alle identificerende data gewist worden, voordat het toestel ze naar de cloud stuurt.

De kans zit er dik in dat die assistent bijvoorbeeld terecht komt op de eind maart te lanceren P20, maar Walter Ji, president van Huawei Western Europe Consumer Business Group ziet het nog iets breder. "We willen de gebruikerservaring verbeteren. Dat kan met smartphone AI, dat is één manier. Maar een andere manier zijn 'home devices', slimme toestellen in huis. Later dit jaar lanceren we enkele eigen home AI devices met onze partners." Alvast één daarvan zal een soort slimme luidspreker zijn. Huawei bracht even terug al een AI assistent uit, Emy, maar de software werd al snel weer vervangen door Google Assistant.