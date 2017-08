Ook in de cloud dreigt de vendor lock-in

Volgens onderzoek van Forrester Research zullen AWS (Amazon) en Azure (Microsoft) dit jaar bijna drie vierde van de marktomzet van publieke cloudplatformen wegkapen. Voor desktop applications hebben Microsoft, Google en Adobe samen bijna negentig procent marktaandeel en voor CRM via SaaS halen Salesforce, Microsoft Dynamics en Oracle samen zo'n zeventig procent van de marktomzet. Kort samengevat: De top drie kan per segment wat schelen, maar die drie zijn telkens zeer dominant.

Maar naarmate meer onderdelen van uw bedrijf in de cloud draaien, dreigt volgens Forrester ook het risico voor een vendor lock-in. Specifiek voor CRM, HR management en systemen voor financieel management. De marktonderzoeker noemt het zelfs erger dan bij klassieke software.

Hoe beperk je insluiting?

In een recent rapport 'The Coming Consolidation Of Cloud', dat Data News kon inkijken, geeft Forrester Research zelf een aantal richtlijnen mee om het risico te beperken:

Vermijd contracten van langer dan drie jaar en begin al na 18 maanden een heronderhandeling voor te bereiden door alternatieven te bekijken en te kijken hoe vlot je aan je eigen data kan. Investeer ook in middelen/mensen om je contacten te onderhandelen.

Voorzie prijsstijgingen in je budgettering. Zeker als de afgenomen dienst waardevol is ten opzichte van de concurrentie, of een overstap heel duur is, mag je er van uitgaan dat de prijs zal stijgen.

Gebruik meerdere vendors in de publieke cloud. Zo heb je minstens twee contracten om het risico te beperken en per workload te bekijken wat je waar zet. Overweeg ook een private cloud, die is vaak duurder, maar geeft je meer controle.