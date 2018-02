Ook Indiase bank slachtoffer van hackers via Swift

De Indiase bank City Union zegt dat via "frauduleuze overschrijvingen" bijna 2 miljoen dollar is weggesluisd door de hackers. Er werd 500.000 dollar via een Amerikaanse bank naar Dubai overgeschreven. Die transactie kon geblokkeerd worden. Via een bank in Frankfurt werd 300.000 euro naar een Turkse rekening overgeschreven. Een derde transactie van een miljoen dollar gebeurde via een New Yorkse bank naar een Chinese rekening.

In een interview met Reuters zegt de topman van de Indiase bank dat het om een "cyberaanval" gaat, en dat er voorlopig geen bewijs is van interne hulp aan de hackers.

Vorige week maakte ook de Russische centrale bank melding van een lokale bank die via het Swift-systeem voor omgerekend 4,8 miljoen euro slachtoffer was geworden van hackers. Het in België gevestigde Swift heeft banken eerder al opgeroepen de ict-beveiliging op te krikken.