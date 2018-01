Ook Lyft-medewerkers zouden in klantendata neuzen

De ritjesdienst Lyft, die zich graag opwerpt als het ethische alternatief voor Uber, is een onderzoek begonnen naar enkele van zijn eigen werknemers. Die zouden hun toegang tot het systeem misbruikt hebben om informatie over klanten op te vragen. Dat geeft Lyft toe aan de techsite The Information.

Lyft zegt dat het zijn onderzoek begon na een anonieme tip. "Het vertrouwen van passagiers en chauffeurs behouden is erg belangrijk voor Lyft," zegt een woordvoerder in een e-mail naar techsite The Verge. "Deze aantijgingen zouden een overtreding betekenen van de regels die Lyft naleeft, en zijn een reden voor ontslag. [...] We onderzoeken de zaak."

Er is onder meer sprake van medewerkers die hun lief of ex-lief tracken, of die 'aantrekkelijke personen' volgen die ze op de Lyft Line ritjes waren tegengekomen. Zo zouden medewerkers pochen dat ze het telefoonnummer van Mark Zuckerberg, baas van Facebook, konden bemachtigen door in de data te neuzen.

De aantijgingen doen denken aan een van de vele schandalen die Uber eerder te beurt vielen. Dat bedrijf zou een 'God view' tool inzetten om passagiers en chauffeurs te volgen. Lyft hamert erop dat alleen medewerkers die toegang nodig hebben tot klantendata, de mogelijkheid hebben om de gegevens te bekijken, en dat alle aanvragen voor informatie over individuën gelogd worden.