Ook Orange stapt in e-sports

Orange wordt hoofdsponsor van het team Sector One en van het gamingtoernooi GameForce Masters dat in oktober in Mechelen doorgaat.

"We zijn heel blij deel te mogen uitmaken van het e-sports-circuit," zegt Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer van Orange. "Dankzij deze sponsorovereenkomst kunnen we ons als merk nog sterker profileren bij een belangrijke groep klanten. 55 procent van alle Belgen gamet, op zijn smartphone of pc. En dat aantal neemt gestaag toe. Daarom kunnen we amper wachten om Sector One een duwtje in de rug te geven en onze schouders te zetten onder GameForce Masters."

Orange wordt naar eigen zeggen een van de grootste spelers in het e-sports-circuit met de sponsordeal, al zegt het niet hoeveel het investeert. In mei kondigde concurrent Proximus al aan dat het zelf drie nieuwe gamingtoernooien gaat opzetten die het ook zal uitzenden via een nieuwe zender. Telenet pakt het anders aan en steunt via zijn accelerator onder meer een gamingbedrijf en opende deze zomer een virtual reality speelhal in Antwerpen.