Ook Panasonic stort zich op technologie voor wagens

De Japanse technologiereus had sinds 2015 al een belang van 49 procent in Ficosa, maar trekt dat nu op naar 69 procent. Ficosa International maakt onder meer elektronische spiegels en geavanceerde rij-assistentiesystemen. Het bedrijf wordt op termijn een onderdeel van Panasonic.

Reuters merkt op dat Panasonic al een tijdje weg wil van de consumentenmarkt, waar de marges laag liggen, om meer te focussen op zakelijke klanten. Maar het is zeker niet de enige gevestigde waarde die plots in de wagen stapt. Vorige week nog nam Intel het Israëlische MobilEye over voor 15 miljard dollar. Samsung rondde vorige week nog de overname van Harman (8 miljard dollar) af.

Voor Panasonic zijn het overigens niet de enige stappen in de automobielsector. Het bedrijf is al enkele jaren een belangrijke partner van Tesla. De twee ontwikkelen samen de batterijen die in de elektrische wagen worden gebruikt.