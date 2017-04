Ook pr-baas Uber vertrekt

"Rachel liep steeds vooruit als het erop aankwam de nodige veranderingen te maken binnen ons bedrijf om toekomstig succes te garanderen", schreef Kalanick in de e-mail.

Na een functie bij Google kwam Whetstone in 2015 bij de onderneming. In haar afscheidsstatement zei ze: "Ik kwam bij Uber omdat ik hield van het product, de liefde is vandaag even sterk als toen ik mijn eerste rit boekte zes jaar geleden".

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times hadden Kalanick en Whetstone echter een moeizame relatie. Bronnen binnen Uber beweren dat beiden "intense persoonlijkheden" bezitten en occasioneel botsten over de communicatieaanpak van het bedrijf, vooral in tijden van crisis.

Er werd geen officiële reden gegeven voor het vertrek van Whetstone, haar afscheid volgt wel op een periode van turbulentie voor de taxi-app. De laatste maanden heeft de onderneming vaak negatief in de schijnwerper gestaan. In een blog werd het bedrijf door een voormalig medewerker beschuldigd van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer. Kalanick werd ook gefilmd terwijl hij een Uberchauffeur uitschold. Verder was er ook nog de actie op sociale media '#DeleteUber', dat gebruikers aanspoorde de app te verwijderen. Die hashtag ontstond nadat bekend werd dat Kalanick van plan was in een adviesraad van president Trump te zetelen. Uber is ook verwikkeld in een rechtszaak met Google over het stelen van technologie voor zijn zelfrijdende auto.

Whetstone is al de zesde topmedewerker die het bedrijf verlaat. Ze wordt opgevolgd door haar voornaamste medewerker bij Uber, Jill Hazelbaker.