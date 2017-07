'Ook Samsung werkt aan slimme speaker'

Er is volgens de krant al meer dan een jaar aan de speaker gesleuteld, maar dat heeft nog niet tot een bevredigend resultaat geleid. Samsung lijkt vooral de nodige moeite te hebben om Bixby volledig werkend te krijgen in het Engels. Bixby werd in maart voor het eerst aan de wereld getoond tijdens de lancering van de Samsung Galaxy S8, maar tot op heden kan de assistent alleen in het Koreaans uit de voeten. Er is inmiddels wel een testversie in het Engels beschikbaar, maar van echte concurrentie met Siri (Apple), Alexa (Amazon) en Google Assistant is nog lang geen sprake.

Volgens bronnen is de speaker van Samsung te vergelijken met de Echo van Amazon. Je kunt de speaker vragen stellen, muziek laten afspelen en slimme apparaten laten besturen. Het is niet bekend wanneer het bedrijf 'Vega' op de markt wil brengen, maar enige spoed lijkt gewenst. De HomePod van Apple ligt in december in de schappen en in de herfst mengt ook Microsoft zich in de strijd met de door Harman Kardon geproduceerde Invoke-speaker.