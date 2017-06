Oostenrijkers kopen Syx Automations uit Ieper

Gantner, een Oostenrijks hoogtechnologisch bedrijf gespecialiseerd in elektronische toegangscontrole en tijdsregistratie, neemt Syx Automations uit Ieper over. Syx Automations is de in de Benelux zelfverklaarde marktleider in software-automatiseringsoplossingen voor de brede sport-, cultuur- en vrijetijdssector. Onder meer Pairi Daiza en de Zoo van Antwerpen gebruiken het RecreateX-platform van Syx. Maar ook sportcentra zoals SnowPlanet in Velzen-Zuid (Nederland) en pas nog sportaccomodatie Schotte in Aalst zijn klant bij Syx. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Londen en kan daar mooie referenties als Tower Bridge en The National Maritime Museum voorleggen.

De overeenkomst tussen beide partijen werd afgerond op 16 juni 2017 en wordt ondersteund door Ardian, de onafhankelijke investeringsmaatschappij die sinds februari 2016 meerderheidsaandeelhouder is van Gantner. Syx Automations wordt overgenomen van het Sofindev III fonds - beheerd door het Belgische Sofindev Management - en het management van de organisatie. Het huidige management van Syx Automations onder leiding van Dirk Syx blijft in de nieuwe structuur op post en verwerft een minderheidsbelang in de nieuwe groep. Een overnameprijs of andere financiële details worden niet vrijgegeven.

Gantner is een in 1982 opgericht Oostenrijks bedrijf dat uitgegroeid is tot een vooraanstaande Europese leverancier van voornamelijk rfid-oplossingen en nfc-technologie. Gantner is ondertussen al actief in meer dan 70 landen en stelt wereldwijd meer dan 200 personeelsleden tewerk. De groep beschikt over kantoren in Oostenrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Dubai, Australië en de VS. In 2017 verwachten Gantner en Syx Automations samen een omzet te realiseren van ongeveer 50 miljoen euro.