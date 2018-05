Oostenrijkse activist klaagt Google en Facebook aan in ons land

Volgens de klachten dwingen de internetbedrijven gebruikers om in te stemmen met nieuwe privacybeleid. Volgens Schrems hebben de internetbedrijven gebruikers alleen de keus geboden om in te stemmen met de nieuwe privacyregels of hun account te verwijderen.

,,Dat is geen vrije keuze, maar doet eerder denken aan een Noord-Koreaans verkiezingsproces'', aldus Schrems. Hij is oprichter van de privacyorganisatie Noyb (none of your business).

De zaken werden ingediend bij privacywaakhonden in België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Mogelijk kiest Schrems voor ons land omdat de Belgische Privacycommissie (vanaf vandaag bekend als de Gegevensbeschermingsautoriteit) zich de afgelopen jaren al kritisch heeft opgesteld en met succes een rechtszaak won tegen Facebook.

Maar of de klachten iets zullen opleveren is twijfelachtig. Hoewel GDPR bedrijven veel plichten oplegt, verandert ook de bevoegdheid. Zo moeten bedrijven voortaan worden aangepakt in het land waar hun voornaamste Europese vestiging staat. Dat duidde de voorzitter van de Privacycommissie enkele maanden geleden alin een gesprek met Data News (zie kaderstuk onderaan).

Dat zou betekenen dat Schrems klacht moet neerleggen in Ierland, waar zowel Facebook als Google hun Europees hoofdkwartier hebben.