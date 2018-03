Op 1 april knalt een Chinees ruimtestation tegen onze dampkring

Al is 'in aanraking komen' wel een understatement, want het ruimtestation is op hol geslagen, en het beweegt dus steeds dichter richting de vernietigende atmosfeer van de Aarde. De Europese Ruimte-agenstschap (ESA) heeft het probleem al langer in de gaten.

Eerder kon het nog onmogelijk inschatten of de duur de van crash nog enkele weken, dan wel een maand zou duren, maar nu zou de periode wel met zekerheid berekend zijn. Tiangong-1 crasht tussen 30 april tot 2 april, klinkt het nu, maar met de grootste kans op een impact op 1 april.

Zwaar en robuust

De volgende zorg is waaruit de gevolgen van de ontmoeting met onze dampkring zullen bestaan. Het ruimtestation is met zijn 8.500 kg één van de zwaarste objecten dat ongecontroleerd terug op de aarde neerstort. Het ruimtestation staat meer precies op de vijftigste plaats op de lijst van zwaarste tuigen die ongecontroleerd weer onze dampring betreden. China is al sinds 2016 alle communicatie met het ruimtestation kwijt.

Verder is Tiangong-1 heel robuust gebouwd, waardoor de kans reëel is dat het object niet geheel door de aardatmosfeer verbrand zal worden. In dat geval zullen brokken van het ruimtestation dus op de Aarde terecht komen. Het probleem is dat wetenschappers pas op de dag van impact nauwkeurig kunnen bepalen waar mogelijke brokstukken van Tiangong-1 zullen neervallen.

Niet in uw tuin

Al kan nu al wel met zekerheid gezegd worden dat de impact niet in ons landje zal plaatsvinden. Het Chinese tuig schommelt tussen een breedtegraad van 43 graden NB en 43 graden ZB. Dat bedekt grofweg de breedte tussen Spanje en de onderste punt van Afrika, maar dan in één lange strook van de VS, over China en Australië.

De reden waarom onderzoekers zo moeilijk een exacte plaatsbepaling van de impact kunnen bepalen, heeft alles te maken met de enorm hoge snelheid waarmee het ongecontroleerde object zich rond onze planeet beweegt. Tiangong-1 vliegt aan een snelheid van gemiddeld 27.353 kilometer per uur.

Continenten uitsluiten

Computers kunnen onmogelijk nauwkeurig berekenen wat er met het Chinese ruimtestation zal gebeuren. Als de berekening er één uur naast zit, zit ze er in één klap zowat 27.000 kilometer naast. "Als we de laatste dag ingaan, kunnen we hopelijk een foutenmarge van enkele uren bepalen", zegt de astrofysicus, Jonathan McDowell, aan The Verge. "In drie uur tijd draait hij twee maal rond de aarde. Eens de foutenmarge nauwkeuriger wordt, kunnen we continenten beginnen uitsluiten."

Wetenschappers moeten dus tot in de laatste uren afwachten alvorens ze een correcte inschatting kunnen maken van de plaatsbepaling. Al blijft ook in de gebieden die door de crash kunnen worden getroffen, de kans statistisch gezien erg klein is dat er slachtoffers zullen vallen door overblijfselen van Tiangong-1.

