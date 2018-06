Op Steam mag alles, zolang het niet illegaal is

Steam, 's werelds grootste downloadplatform voor pc-games, heeft in een blogpost duiding gegeven bij de regels die het hanteert voor zijn Steam Store. Aanleiding daarvoor is de controverse rond een spel waarin spelers in de huid kruipen van een schoolschutter, een onderwerp dat bijzonder gevoelig ligt, zeker in de VS waar dit jaar al meer dan tweehonderd mensen zijn gestorven in massaschietpartijen.

Valve, moederbedrijf van Steam, heeft dat spel na felle kritiek van zijn platform gehaald, naar eigen zeggen omdat de maker ervan eerder al eens verbannen was. Over de inhoud van het spel wil de dienst zich niet uitspreken.

Met zijn blogpost neemt Valve een opvallende positie in, die sterk afwijkt van veel van de andere dienstenplatformen. Sites als Twitter, Reddit, Facebook en YouTube proberen namelijk net wel de inhoud van hun platformen min of meer te modereren, meestal op vraag van gebruikers, of de publieke opinie, na het zoveelste schandaal.

Iedereen publisher

Het huidige internet is groot geworden met 'user generated content'. De populairste diensten bieden daarbij vooral een platform aan waarop gebruikers hun ding kunnen doen. Gevolg daarvan is dat ze dat ook massaal doen, waardoor deze site bij momenten geplaagd worden door schandalen rond verregaande intimidatiecampagnes (Twitter), politieke manipulatie (Facebook), racistische of seksistische uitspraken (Reddit, Twitter, het halve internet), en video's van mensen die zelfmoord gepleegd hebben (YouTube). Via allerlei algoritmes en hele batterijen aan moderators gaan deze diensten op zoek naar een manier om daar een lijn in te vinden.

Steam is in die zin niet anders. Makers van games kunnen hun spel te koop aanbieden via het platform, en soms zijn die spellen wansmakelijk, of werken ze niet. Het is een probleem waar Steam al langer mee worstelt. Eerdere programma's, zoals Steam Greenlight, waarbij spelers konden stemmen of een spel goed genoeg was, werden al geprobeerd en weer afgevoerd. Het lijkt er dan ook op dat Valve er deze keer gewoon niet aan begint. In een blog post op de officiële website meldt medewerker Erik Johnson dat Steam alle games zal blijven publiceren, tenzij ze illegaal zijn of "straight up trolling", spelletjes die eerder als kwaadaardige grap bedoeld zijn.

Valve meldt dat niet alle games op het platform overeenkomen met de waarden van het bedrijf en geeft aan dat het vooral de gamers zelf wil laten kiezen wat ze spelen. Ondertussen blijft het wel netjes een percentage ophalen van alle games die op Steam verhandeld worden, ook degene waar het moreel dus niet achter staat.