Openbare verkoop van onroerend goed kan voortaan online

Wie vastgoed wil verkopen heeft voortaan een extra mogelijkheid naast de onderhandse biedingen bij de notaris, de verkoop via een makelaar of de openbare verkoop via een veilingzaal. Notarisvereniging Fednot lanceert vanaf vandaag de mogelijkheid om een openbare verkoop volledig online te laten plaatsvinden via Biddit. "Zeg maar een eBay voor het notariaat", vertelt Paul Danneels, chief transformation officer bij Fednot. Het notariaat treedt daarbij op als veilingmeester en zorgt voor de nodige waarborgen en de juridische zekerheid voor koper en verkoper. De notaris blijft met andere woorden dezelfde plichten vervullen als bij een traditionele openbare verkoop, maar de afhandeling zal wel veel sneller gebeuren.

Transparantie in biedingen

"Omdat de nodige controles op voorhand gebeuren, kan de akte in principe al daags na het afsluiten van de online veiling getekend worden", vertelt Danneels: "De notarissen engageren zich om de akte zo snel mogelijk te laten tekenen, met een maximum van 2 weken na het afsluiten van de veiling. Dat is in het belang van zowel de koper als de verkoper. Gedaan dus met het ingewikkelde systeem van zitdagen en onduidelijkheid over wanneer een pand nu precies toegewezen wordt ." Voor valse biedingen hoeven verkopers niet te vrezen: een bod breng je uit door in te loggen met je e-id of via bijvoorbeeld Itsme. Zowel de kandidaat-kopers als verkoper krijgen transparant inzicht in de biedingen, maar het is wel enkel de notaris die ook de namen achter een bieding te zien krijgt. Op het ogenblik dat de bieding afgelopen is - momenteel is die termijn vastgelegd op één week - wordt het onroerend goed meteen toegewezen aan het hoogste bod. "En dat is toch wel uniek binnen Europa. Frankrijk heeft wel een soortgelijk biedingsplatform, maar geen toewijzing", verduidelijkt Danneels. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling van de notarissen om nu ook de rol van makelaar op zich te nemen. "Voor de makelaars kan het een nieuwe uitdaging worden. Ze kunnen samenwerken en advies geven rond de prijs op de veiling", aldus nog Danneels.

Met Biddit mikt de notarisfederatie in eerste instantie op jongere koppels die een eerste woning zoeken en die al vertrouwd zijn met online kanalen. Maar ook veertigers met een drukke job die een tweede verblijf zoeken, zijn een duidelijke doelgroep. De totale kost die een verkoper moet betalen aan de notaris zal in lijn liggen met een traditionele openbare verkoop maar wat lager uitvallen omdat een aantal kosten wegvallen zoals de administratieve kosten van zitdagen, locatie, verplaatsingen e.d.

Biddit is een Java-ontwikkeling die in de cloud draait. De ontwikkeling gebeurde samen met Cronos. In een eerste fase zullen nu 50 à 100 panden aangeboden worden. Vanaf september moet het platform dan op volle kracht gaan draaien. Fednot verwacht toch zeker 20.000 panden per jaar te verkopen via Biddit. Ter vergelijking: in totaal worden zo'n 100.000 panden per jaar verkocht. 7.000 daarvan via openbare verkoop en dat aantal daalt jaarlijks.