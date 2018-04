Openingskoers Spotify op 165,90 dollar

Spotify koos niet voor een traditionele beursgang, maar voor een zogeheten directe notering. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zorgt de beursnotering ervoor dat bestaande aandeelhouders makkelijker kunnen handelen in de waardepapieren. Er werd vooraf een zogenoemde referentiekoers gehanteerd van 132 dollar per aandeel. In februari werd een officiële aanvraag gedaan voor een notering op Wall Street.

Met 71 miljoen betalende klanten en een jaaromzet van ruim 4 miljard dollar is Spotify ruimschoots de grootste muziekstreamingdienst ter wereld. Maar mede door de grote bedragen die het bedrijf kwijt is aan muziekrechten en investeringen in technologie, lijdt het nog altijd verlies.