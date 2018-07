OpenMotics wordt onderdeel van Renson

De Gentse specialist in gebouwautomatisatie OpenMotics maakt sinds kort deel uit van Renson: leverancier van onder meer ventilatie en zonwering. Een overnamebedrag delen beide partijen niet mee. Renson koopt OpenMotics om een concrete cloudoplossing in huis te halen die ingezet kan worden om het aanbod rond 'gezond en comfortabel wonen' te verrijken. "Het cloud-platform van OpenMotics bundelt alles voor 'intelligent wonen', waarbij een gebouw op termijn ook leert van het gedrag van z'n bewoners en diensten en technieken (ventilatie, zonwering, verwarming, verlichting, koeling, ...) daarop afstemt", zegt Rino De Muelenaere (Group Director R&D Renson). Uitgerekend deze week kondigde overigens ook Velux al aan dat het 'slimme' dakramen gaat aanbieden.

"Wat ons betreft zou gebouwautomatisatie even vanzelfsprekend moeten zijn als stromend water of elektriciteit in huis. Onze ambitie is om de 'App store van gebouwen' te zijn, via een platform met eigen diensten dat tegelijk ook open staat voor externe partijen", zegt Pieter De Clerck, CEO van OpenMotics in een persbericht. Daaruit blijkt dat de eerste contacten tussen beide bedrijven trouwens al van twee jaar terug dateren. "Wij waren specifiek op zoek naar een strategische samenwerking met een fabrikant in de bouwsector," zegt Pieter De Clerck die duidelijk maakt dat beiden dezelfde visie delen: "een huis moet een echte 'thuis' zijn waar gezond wonen de norm is."

OpenMotics wordt nu dus integraal onderdeel van Renson, maar blijft wel gevestigd in Gent. Het bedrijf blijft ook onafhankelijk opereren en sluit zeker geen samenwerking met andere partijen uit. Omzetcijfers deelt OpenMotics niet mee en staan ook niet op de jaarrekening. Wat het aantal personeelsleden betreft "verkiezen we ervoor om daarover pas te communiceren wanneer duidelijker wordt hoe de samenwerking met Renson concreet invloed zal hebben op de bezetting bij OpenMotics", aldus Renson-woordvoerder Roel Berlaen.