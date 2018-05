Opgelet met WhatsApp-spam voor Walibi

"Walibi geeft 5 gratis tickets weg aan 500 gezinnen om zijn 47-jarig jubileum te vieren. Haal gratis je kaartjes bij:"

Met dit bericht via WhatsApp worden gebruikers momenteel gespamd.

De actie lijkt op een gelijkaardige oudere campagne op Facebook waarbij gratis tickets of cadeaubonnen worden beloofd van KLM, Brussels Airlines, Ikea, Carrefour, Colruyt en andere merken.

Wat bij deze actie opvalt is dat de valse URL amper te herkennen is. Zo wijst het bericht niet naar Walibi.com, maar naar Waliḅi.com. De letter B heeft een puntje eronder en dat maakt het een ander teken. Maar met het blote oog lijkt de link eerder legitiem.

Walibi bevestigt dat het sinds een maand regelmatig vragen krijgt over de valse actie. Het bedrijf communiceert ook over het probleem op Facebook. "Sowieso communiceert Walibi nooit via Whatsapp met klanten," zegt woordvoerster Tiffany Mestdagh van Walibi. Dezelfde boodschap zou volgens het bedrijf ook circuleren waarbij de letter 'a' wordt vervangen door een 'ạ', met puntje eronder.

Walibi is niet het enige pretpark dat de problematiek kent. Ook Efteling communiceerde gisteren over een identieke actie en laat weten dat het enkel via officiële kanalen zoals de site, nieuwsbrief en social media communiceert over winacties.

Dat de verwarring kan ontstaan heeft te maken met regels die domeinregistrars sinds enkele jaren hanteren. Tien jaar geleden bestonden URL's enkel uit gewone letters (en cijfers). Sinds enkele jaren is het ook mogelijk om domeinnamen met accenten en symbolen te registreren. De keerzijde van die medaille is dat het soms zeer makkelijk is om een domein te registreren dat zeer goed lijkt op een andere website.