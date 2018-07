Oplichters dreigen met webcambeelden na bezoek pornosite

De mail noemt meteen je wachtwoord en beweert dat ze via malware op een pornosite er in geslaagd zijn om een video op te nemen van wat je op die site bekeek en, via de webcam, welke handelingen je op dat moment uitvoerde.

Wie de mail ontvangt krijgt de keuze: een afkoopsom betalen in bitcoin of de beelden worden verspreid via Messenger, e-mail of sociale media. Het bericht circuleert in het Engels, of er ook Nederlandstalige of Franstalige varianten zijn is niet bekend.

De mails zijn echter volledig vals. Volgens de Nederlandse politie gaat het om wachtwoordgegevens die anderhalf jaar geleden online zijn gelekt. De oplichters mailen nu dus de slachtoffers in de hoop dat ze door het juiste wachtwoord te noemen in paniek raken en de verzender geloven.

De politie raadt aan om de mail weg te gooien, maar ook om regelmatig je wachtwoorden te veranderen. Het kan altijd gebeuren dat een online dienst wordt gehackt, daarom is het ook aan te raden om hetzelfde wachtwoord niet voor meerdere diensten te gebruiken.

Hoewel het in dit geval om oplichting gaat, is het niet uitgesloten dat een webcam kan worden gehackt. Wie zich daarover zorgen maakt kan best de lens afplakken met plakband.

Update 16 uur:

De Belgische Federale politie bevestigt dat de afpersingsmails ook in België circuleren. Omdat niet iedereen aangifte doet kan ze niet zeggen om hoeveel slachtoffers het gaat. Wel zouden de gegevens onder meer uit de LinkedIn-hack van enige tijd geleden afkomstig zijn. Via Safeonweb.be geeft de overheid het advies om er niet op in te gaan.