Opnieuw exportrecord voor Vlaamse technologiebedrijven

De sector scoort daarmee hoger dan in het recordjaar 2007, toen er voor 60,1 miljard euro geëxporteerd werd. In 2015 tekende de sector al een groeispurt van 4 procent op.

Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria, verwijst hiervoor naar de loonmatiging, "waardoor ons land een stuk competitiever werd". Om die groei te ondersteunen, hebben Vlaamse bedrijven vandaag bijna 900 vacatures in buitenlandse bedrijven. Agoria maakt van de gelegenheid gebruik om "Vlaams talent" op te roepen "te durven en deze kans te grijpen".

De beste exportcijfers zijn voor de deelsectoren transportmiddelen (26,3 miljard euro), machinebouw (14,3 miljard) en elektrotechniek en ICT (12,8 miljard). "De gemeenschappelijke deler van de export die scoort zijn technologische oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag", aldus Demuynck.

Buurlanden en Japan

Buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland blijven ook voor de technolgiebedrijven de belangrijkste exportmarkt. Buiten de EU is dat de VS. De rol als exportmotor die de zogenaamde BRICS-landen tot 2012 opnamen, is ingenomen door groei binnen de eurozone. Daarnaast valt Agoria ook het groeiende belang van Japan voor de export op.

"Met deze cijfers laten we de financiële crisis en enkele bedrijfsherstructureringen definitief achter ons", meent Demuynck. "De aangehouden focus op innovatie, internationalisering en de overheidsinspanningen werpen hun vruchten af."

De technologiebedrijven zijn goed voor bijna een derde van de totale Vlaamse export (204 miljard euro).