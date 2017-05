Oprichter Wikipedia niet meer welkom op World Cities Expo in Istanboel

De World Cities Expo die tussen 15 en 18 mei in Istanboel plaatsvindt gaat over de ontwikkeling van slimme steden. Eerder had het stadsbestuur daarvoor een uitnodiging naar Wales gestuurd. Nu is hij geschrapt van de lijst met genodigden. In het statement op hun website staat: "...Wikipedia-oprichter Jimmy Wales is verwijderd van de lijst met genodigden voor de 'World Cities Expo', hij is op de hoogte gebracht van de beslissing". Er werd niet vermeld waarom Wales niet meer welkom is.

De aankondiging komt er nadat Wikipedia enkele dagen geleden geblokkeerd werd in Turkije. Volgens Turkse staatsmedia werd die beslissing genomen omdat Wikipedia weigerde inhoud op de online-encyclopedie te verwijderen waarin stond dat de Turkse overheid terroristische activiteiten steunt. Als reactie schreef Wales op Twitter: "Toegang tot informatie is een fundamenteel mensenrecht. Ik zal altijd aan de zijde van het Turkse volk staan om samen met jullie te vechten voor dit recht". Turkije heeft de laatste jaren regelmatig de toegang geblokkeerd tot populaire sites zoals Facebook of Twitter na ingrijpende gebeurtenissen zoals protesten of terroristische aanslagen.