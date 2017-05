Oproep: help mee IT-pannes in kaart te brengen

IT-pannes zijn er altijd al geweest, maar het lijkt er op dat ze de jongste tijd meer frequent voorkomen. Of is het omdat ze in de 'always on' maatschappij waarin we werken en leven veel meer opvallen dan vroeger? Hoe dan ook brengt 'downtime' niet alleen heel wat ongemakken met zich mee, maar in veel gevallen ook economische schade.

Data News wil graag de Belgische situatie in kaart brengen. Wordt het bedrijf waarvoor u werkt geconfronteerd met downtime? Wat zijn de gevolgen? Zijn business continuity en disaster recovery realistisch of eerder theoretisch? En kiest u in functie daarvan eerder voor on-premise infrastructuur, de cloud of een hosting- of co-locationpartner?

Wij horen het graag van u. Vul nu onze enquête in en lees later de volledige resultaten en analyse in Data News. U maakt bovendien kans op een hoverboard. We danken u alvast voor uw medewerking!