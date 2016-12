Oracle draait vlakke omzet

Oracle boekte in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een vlakke omzet van 9,07 miljard dollar. Dat is 50 miljoen dollar minder dan verwacht. De cloud omzet uit software as a service (SaaS) en platform as a service (PaaS) groeide met 81 procent naar 878 miljoen dollar. De nettowinst kwam uit op 2 miljard dollar.