Oracle groeit sterk in de cloud

De Cloud plus on-premise software omzet groeide met 9 procent naar 7,4 miljard dollar. De Cloud Software as a Service (SaaS) omzet steeg met 62 procent naar 1,1 miljard dollar. Cloud Platform as a Service (PaaS) plus Infrastructure as a Service (IaaS) steeg met 28 prpcent naar 400 procent. De totale Cloud omzet steeg 51 procent naar 1,5 miljard dollar.

ERP

Oracle CEO Mark Hurd meldt dat de ERP cloud business een sterke groeimarkt is. 5000 Fusion ERP en 12.000 NetSuite ERPklanten zitten nu in de Oracle Cloud.

Database

Tijdens het Oracle Open World 2017 event, dat begin oktober in San Francisco plaatsvindt, wordt er een autonomous database cloud service gelanceerd zo meldt Oracle CTO Larry Ellison (foto). Deze dienst is gebaseerd op machine learning en heeft een geautomatiseerde self-driving systeem dat een database beheert met AI. Deze nieuwe dienst is goedkoper is in een Oracle Cloud dan in een AWS cloud zo beweert de topman.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.