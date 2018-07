Oracle kiest Brussel als Europees bastion voor fintech-innovatie

Oracle is van plan om extra Europese medewerkers aan te trekken en middelen vrij te maken "om wederzijdse monetaire relaties aan te gaan met fintechbedrijven en innovators in digitaal bankieren." En wat mooi is: Oracle kiest Brussel als uitvalshub, meer bepaald via een samenwerking met B-Hive Europe om bedrijven versneld klaar te stomen. Oracle kiest voor Brussel vanwege de centrale ligging en de aanwezigheid van toonaangevende instellingen van de Europese Unie. Oracle heeft het over een "hernieuwde focus op Europa".

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is tevreden met de keuze voor Brussel: "Oracle is een wereldwijd, betrouwbaar technologiebedrijf en B-Hive Europe is een belangrijke samenwerking tussen de publieke en de private sector. Ik verwacht dat de samenwerking een echt momentum zal creëren in de versnelling van financiële innovatie in België en Europa. Het versterkt Brussel als een pan-Europese hub voor fintech en draagt zo bij aan onze strategie om financiële nicheactiviteiten aan te trekken, zoals fintech, verzekeringen en marktinfrastructuur."

Delen Dit versterkt Brussel als een pan-Europese hub voor fintech

De Europese uitrol via het nieuwe fintech-centrum zal geleid worden door Rik De Deyn, senior innovatiedirecteur bij Oracle: "Ons werk met B-Hive Europe zal onvermijdelijk resulteren in snellere concrete innovatiewaarde voor banken en verzekeraars en een snellere groei bij fintechbedrijven."

B-Hive Europe van haar kant omschrijft de toevoeging van een "bigtech"-bedrijf als Oracle als een "belangrijk onderdeel van de strategie om de innovatie bij onze start-ups, scale-ups en financiële dienstverleners te laten groeien", aldus Fabian Vandenreydt, executive chairman van B-Hive Europe. Sommige fintech-bedrijven werkten trouwens al samen met Oracle en B-Hive Europa, zoals IntellectEU, TAS Group en NGDATA.

In samenwerking met DutchITchannel.nl