Oracle presenteert volledig geautomatiseerde database

De hack bij Equifax, die mogelijk werd door een niet-geïnstalleerde patch, is koren op de molen van Oracle. "Een database moet zichzelf kunnen patchen, niet pas wanneer IT een downtime kan inplannen. De grootste diefstallen gebeuren met lekken die worden misbruikt lang nadat er een patch voor beschikbaar is."

Het antwoord van Ellison is Oracle 18c. "De eerste en enige volledig autonome database, het belangrijkste wat we in lange tijd hebben gedaan." Na de configuratie en het instellen van policies kan je als beheerder je handen er vanaf houden, wat ook menselijke fouten vermindert.

Oracle 18c draait automatisch, maar stuurt zichzelf ook bij als het op computer resources aankomt. "Het is elastisch, heb je meer kracht nodig dan gaat het automatisch van 8 naar 16 processoren tijdens je opdracht en nadien schaalt het automatisch terug." Meteen een mooie gelegenheid voor de cto van Oracle om naar Amazon te wijzen.

Goedkoper dan Amazon Redshift

"Amazon is niet elastisch, je moet je systeem afsluiten, meer middelen alloceren, opnieuw laten draaien enz... dat is niet elastisch! Bij ons provisioneer je nooit meer middelen dan nodig, je gebruikt het en laat het weer vallen."

Dat vertaalt zich volgens Ellison ook in een lagere prijs. "We garanderen je dat een Oracle workload op Oracle infrastructuur tegenover een Oracle workload op Amazon Redshift minder dan de helft goedkoper zal zijn. "Dat zetten we in je contract. Ongeacht welke workload, het zal de helft minder kosten." Aldus een zeer vrolijke Ellison die bij elke gelegenheid het prijs en snelheidsverschil aanhaalt.

Patchen on the go

De database van Oracle belooft automatisch provisioneren van middelen, backups, upgrades, patching en tuning van zijn database. "Tunen gebeurt doorgaans bij het begin en nadien één of twee keer per jaar. Wij doen het continu en met minder resources."

Ellison benadrukt dat Oracle 18c amper downtime heeft. 99.995 procent om precies te zijn, een half uur per jaar. Maar niet om te upgraden of patchen, dat gebeurt terwijl het hele systeem in de lucht blijft. "Natuurlijk zullen er dingen falen, of hardware- en softwarebugs opduiken. Hoe verander je de code tijdens het draaien? Bijvoorbeeld met een database op vier nodes? Je stopt één node, voert de patch uit en brengt ze weer terug online. Vervolgens doe je hetzelfde voor de tweede node en zo gaat het verder. Eigenlijk gebruiken we simpele dingen voor grootschalige database upgrades. We patchen terwijl het blijft draaien terwijl de meeste andere systemen geen faaltolerantie hebben. Gaat één node down, dan is het systeem online. Met RAC (Real Application Clusters, de geclusterde database van Oracle, nvdr) gaat dat wel.

Prijs en beschikbaarheid

Oracle Autonomous Database is vanaf december beschikbaar voor data warehousing applications. Vanaf juni 2018 zal dat ook voor andere toepassingen het geval zijn.

Daar horen vier prijspunten bij. De Oracle Database Enterprise Edition op standaard infrastructuur komt neer op 50 dollar per cpu (met Bring Your Own License PaaS price storage). Hetzelfde op BYOL PaaS Price Compute komt op 168 dollar per cpu.

Hetzelfde maar dan op Exadata infrastructuur komt op 148 dollar per terabyte of 280 dollar per cpu. Ellison voegt er aan toe dat de autonome database al vanaf vanaf 300 dollar per maand beschikbaar is. Maar dat enterprise klanten die hier een veelvoud van afnemen nog kunnen rekenen op een fikse korting.