Orange brengt eigen budgetsmartphone uit

De Orange Dive 72 is vanaf 12 juni online en in de winkels van Orange te koop voor 139,99 euro, of vanaf 9 euro in combinatie met een abonnement.

Voor die prijs krijg je een toestel met een 5 inch HD-scherm, een camera van 13 megapixel (5 megapixel vooraan), NFC en 16 gigabyte opslag. De batterij heeft een capaciteit van 2.460 mAh, daarmee kan je tien uur bellen. Het toestel volledig opladen duurt 3,5 uur. Opmerkelijk is dat er ook een vingerafdrukscanner is ingebouwd om makkelijk in te loggen. Doorgaans vinden we die functie pas terug bij de duurdere toestellen.

Orange wil zijn aanbod van eigen telefoons op termijn langzaam uitbreiden. Eerder lanceerde het ook al een eigen feature phone onder de naam Hapi 50.

Uiteraard gaat het niet om een toestel dat de operator zelf produceert. Zo weet Techpulse dat het toestel wordt gemaakt door TCL, hetzelfde bedrijf dat ook onder namens Alcatel en BlackBerry smartphones maakt.