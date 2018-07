Orange neemt Basefarm over voor 350 miljoen euro

Met de overname is een overnamebedrag van 350 miljoen euro gemoeid. Het overnamenieuws volgt na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, uitgezet door Abry Partners, voor haar aandeel in Basefarm.

Basefarm is een Europese speler in cloudinfrastructuur en -diensten en beheert applicaties en data-analyse van klanten. Het bedrijf haalde meer dan 100 miljoen euro omzet in 2017. Basefarm is operationeel vertegenwoordigd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Duitsland. Het zakelijke aanbod bestaat uit cloud computing, Big Data en kunstmatige intelligentie die wordt uitgevoerd door 550 medewerkers.

Eerder nam Orange al het bedrijf Business & Decision over en de koop van Basefarm is een volgende stap in de ontwikkelingsstrategie van Orange Business Services. Daarmee wil het bedrijf uitgroeien tot een Europese speler.

Big Data

"De integratie van het bedrijf stelt ons in staat onze Big Data- en applicatiebeheerdiensten significant uit te breiden in een markt die snel consolideert. We kunnen bedrijven nu nog beter ondersteunen in hun transformatie naar nieuwe, digitale modellen, gebaseerd op cloud-computing, Big Data en AI", zegt Helmut Reisinger, Chief Executive Officer van Orange Business Services.

De overname zal naar verwachting worden afgerond in het derde kwartaal van 2018 en is afhankelijk van de goedkeuring van mededingingsautoriteiten.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.