Orange start met bellen via wifi

Voice over WiFi (VoWiFi) laat gebruikers toe om te bellen via de draadloze vaste internetverbinding thuis (of elders). Dat zorgt er voor dat je binnenshuis of op plaatsen zonder mobiel netwerk toch kan bellen, een wifi-verbinding volstaat. Voice over LTE (VoLTE) laat het gesprek over LTE (4G) lopen, wat zorgt voor een snellere connectietijd en een betere belkwaliteit en dekking volgens Orange.

Telenet beloofde eerder deze week dat het de functie vanaf de zomer beschikbaar maakt. Orange steekt zijn concurrent nu voorbij door de functie niet enkel aan te kondingen maar meteen beschikbaar te maken. Al blijft ze op dit moment wel beperkt tot een handvol toestellen.

Er zijn wel een paar zaken om rekening mee te houden. Zo moet voor zowel VoWiFi als VoLTE de klant een postpaid abonnement hebben, moet de smartphone compatibel zijn en moet de technologie geactiveerd worden op het toestel.Uiteraard moet er om te bellen via wifi ook een goede wifi-verbinding zijn.

Volgens Orange kan dat vandaag al voor klanten met een Samsung Galaxy S7 of S7 Edge door in hun telefoon naar 'Telefoon -> oproepinstellingen -> bel via wifi' te gaan en daar de functie te activeren. Ook klanten met een iPhone 5S of nieuwer kunnen bellen via wifi activeren door bij Instellingen te gaan naar 'mobiele data->bellen via WiFi' en daar de functie te activeren. VoLTE wordt later pas actief.

Orange zegt samen te werken met Huawei en andere smartphonefabrikanten om zowel VoWiFi als VoLTE binnenkort te activeren.