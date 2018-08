Orange vangt bot voor Vlaams telecomcontract

Op 22 juni besliste de Vlaamse regering over het raamcontract voor telecomdiensten aan verschillende overheidsdiensten. Twee van de vier percelen werden gewonnen door Proximus. Een derde (IoT/M2M) onderdeel ging naar Orange en een vierde (virtuele telefooncentrale) ging naar Telenet-dochter Nextel.

Orange was het echter niet eens met de toewijzing van twee percelen aan Proximus en trok naar de Raad van State. Specifiek gaat het om vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie in een eerste lot en mobiele telefonie en datacommunicatie in een tweede. Orange was ook de bestaande leverancier in die twee percelen waardoor haar huidig contract voorlopig werd verlengd.

Nu verwerpt de Raad Van State de vraag van Orange om de toewijzing te schorsen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Dat wil zeggen dat de toewijzing aan Proximus gewoon kan doorgaan.

Nipte keuze, weinig motivering

Data News informeerde vorige week al op het kabinet van Vlaams Minister Homans naar de zaak, maar daar was niemand beschikbaar voor commentaar. Bij Orange zelf gaf men geen commentaar op de lopende zaak.

De uitspraak van de Raad van State biedt echter wel meer licht op het bezwaar van Orange. Zo meent de operator dat er voor beide percelen te weinig uitleg is gegeven over de manier waarop de Vlaamse Overheid tot haar keuze voor Proximus kwam. De (waarnemend) voorzitter van de Raad van State stelt dat de uitleg wel degelijk beperkt was, maar ziet dat niet als een dringende reden voor een schorsing.

Orange goedkoper, Proximus beter

Ook leren we iets meer details over de geboden prijzen voor de twee betwiste percelen. Voor het luik rond vaste telefonie, marketingnummers en vaste datacommunicatie stelde Proximus een prijs van 5.057.353 euro per jaar voor. Orange deed het iets goedkoper aan 4.996.534 euro. Die prijs speelde mee voor 45 procent. Maar in kwaliteit van de dienst, die goed is voor 55%, scoorde Proximus 35,55/55 en Orange 23,55/55.

Voor het tweede lot gaat het om een prijs van 4.166.461 euro van Proximus en 4.115.629 euro van Orange. Maar ook hier haalde Proximus het op basis van de kwaliteitsfactor: 32,35/55 voor Proximus en 27,55/55 voor Orange. In beide gevallen was Orange dus goedkoper, maar werd de service van Proximus in verhouding als beter beschouwd.